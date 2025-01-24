ArcelorMittal France Avrupa’da çelik tesislerinin kapanabileceği konusunda uyarıyor

Basında çıkan haberlere göre ArcelorMittal France Başkanı Alain Le Grix de la Salle, politikacıları Avrupa çelik sektörünün karşı karşıya olduğu risklere karşı uyardı.

Le Grix de la Salle, Avrupa ve Fransa çelik sektörlerinin ciddi bir kriz içerisinde olduğunu ve küresel çelik piyasasındaki kapasite fazlasının temel bir sorun haline geldiğini ve bu şekilde de devam edeceğini ifade etti. Kapasite fazlasının yıllık 550-600 milyon mt üretime denk geldiğini ve bu seviyenin Avrupa’nın üretiminin üç ila dört katı üzerinde yer aldığını belirten Le Grix de la Salle, 2024 yılında özellikle Çin’in 100-200 milyon mt çelik ihraç ettiğine ve bu seviyenin Avrupa’daki tüketime eşit olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte sektörün ithalata karşı olmadığını ancak yerel sanayi sektörlerinin bugünkü kadar olumsuz etkilenmemesi için ithalatın sınırlandırılması gerektiğini ve Avrupalı çelik üreticilerinin adil rekabet koşulları talep ettiğini kaydetti.

ABD’nin aldığı önlemlere işaret eden Le Grix de la Salle, ABD’nin sektörlerini ne pahasına olursa olsun koruduğunu ancak AB’nin önlemler anlamında yetersiz kaldığını belirtti. Öte yandan Avrupa Çelik Birliğinin (EUROFER) de geçtiğimiz yılın Aralık ayında benzer bir uyarı yaptığını ve yetkililere harekete geçme çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Dolayısıyla yetkililerin Avrupa çelik sektörünü korumak için adım atmaması halinde Avrupa ve Fransa’daki çelik üretim tesislerinin bu yıl kapanma tehlikesi altında olduğunun altını çizdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu thyssenkrupp Steel Europe, kapasite fazlasının ve özellikle Asya’dan olmak üzere ucuz ithalattaki artışın rekabet gücü üzerinde ciddi bir baskı yarattığı gerekçesiyle üretimini ve istihdamını azaltmayı planladığını açıklamıştı.

Öte yandan ArcelorMittal, benzer sebeplerden ötürü Fransa ve İspanya’daki çelik üretim faaliyetlerinin karbondan arındırılmasına yönelik yatırımlarını geçici süreliğine askıya alırken, ArcelorMittal Yönetim Kurulu Başkanı Lakshmi Mittal de AB’nin çelik sektörünü korumak için daha iyi politikalara ihtiyacı olduğuna dikkat çekmişti.