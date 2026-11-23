Hindistan merkezli Sandur Manganese & Iron Ore Limited (SMIOL), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yıllık 3,5 milyon mt kapasiteye sahip bir demir cevheri zenginleştirme tesisi kurmak üzere yaklaşık 30 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.
Karnataka eyaletinin Deogiri bölgesinde kurulacak tesiste, şirketin KTIO madenlerinden çıkarılan demir cevheri ile Deogiri madenlerinde üretilen cevherin bir kısmı işlenecek.
Şirket, tesiste yaklaşık %50 demir içeriğine sahip düşük tenörlü cevherin zenginleştirilerek demir içeriği %60'ın üzerinde olan konsantreye dönüştürüleceğini belirtti. Böylece elde edilen konsantre, pelet üretiminde kullanılabilecek.
Proje iki aşamada hayata geçirilecek. Uzun vadede toplam yıllık 7 milyon mt işleme kapasitesine sahip iki zenginleştirme ünitesinin kurulması planlanıyor.
Şirket, yıllık 3,5 milyon mt kapasiteli ilk tesisin Ağustos 2027'de faaliyete geçmesinin hedeflendiğini açıkladı.