Çin'in Hebei eyaleti merkezli çelik üreticisi Tangshan Yinghai Metal Materials Co., Ltd.'nin yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli kaplamalı sac projesinde deneme üretimi aşamasına geçildi.

Toplam 320 milyon RMB (47,7 milyon $) yatırımla hayata geçirilen proje, yaklaşık 19,8 dönümlük bir alanı kapsıyor ve yüksek standartlarda planlanan iki aşamadan oluşuyor. Projenin ilk aşamasında yıllık toplam 600.000 mt kapasiteli iki sıcak daldırma alüminyum-çinko-silisyum kaplamalı sac üretim hattı yer alıyor. İkinci aşamada ise yıllık toplam 600.000 mt kapasiteli iki galvanizli sac üretim hattı daha kurulacak. Projenin tamamlanarak tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından yıllık 6 milyar RMB satış geliri ve 70 milyon RMB vergi geliri sağlaması bekleniyor. Böylece projenin bölgedeki sanayi faaliyetlerine ve ekonomiye önemli katkılar sunacağı öngörülüyor.

Halihazırda projenin ilk aşamasındaki birinci üretim hattında deneme üretimine başlanırken, hattın yıllık üretim kapasitesi 300.000 mt'un üzerinde istikrarlı bir seviyeye ulaştı. İlk aşamadaki ikinci üretim hattı ile projenin ikinci aşamasına yönelik hazırlık ve inşaat çalışmaları ise planlandığı şekilde devam ediyor.

Tangshan Yinghai Metal Materials, yüksek korozyon direnci ve iyi şekillendirilebilirlik özelliklerine sahip alüminyum-çinko-silisyum kaplamalı sac üretiminde uzmanlaşıyor. Şirketin ürünleri, sanayi ve konut inşaatları ile iç mekân tavan kaplamaları gibi yapı malzemeleri ve dekorasyon alanlarında yaygın olarak kullanılıyor. Farklı kullanım alanlarına uygun olan bu ürünler, geniş bir pazar potansiyeli taşıyor. Güneydoğu Asya, Afrika ve Güney Amerika dahil olmak üzere birçok ülke ve bölgeye ihracat yapan şirket, istikrarlı dış ticaret kanalları oluşturmuş durumda.