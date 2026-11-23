Çin Binek Araç Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ekim ayında Çin'de binek araç perakende satışlarının aylık %1,7 artış ve yıllık %26,9 düşüşle 1,65 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle yeni enerjili araçların perakende satışlarının 1,1 milyon adede ulaşacağı, pazar payının ise %67,6 ile tarihi zirvesini göreceği tahmin ediliyor. Bu durum, yeni enerjili araçların otomotiv satışlarını destekleyen başlıca unsur olmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Ekim ayında otomotiv piyasası, özellikle ayın ilk yarısında zayıf seyretti. Üreticilerin yıl sonuna doğru satış hacimlerini artırmaya yönelik çabaları, perakende satışların önceki beklentilerin üzerine çıkmasını sağlasa da piyasadaki belirgin düşüş eğilimini tersine çevirmekte yetersiz kaldı. Sonuç olarak, geleneksel olarak satışların güçlü seyrettiği Ekim ayı beklentilerin oldukça altında kaldı.