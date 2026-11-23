ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Eylül ayında aylık %52 ve yıllık %81,1 artışla 103.028 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 58,6 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 53,4 milyon $'a kıyasla 86,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 12.643 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 1.188 mt'a kıyasla 24.145 mt ile Türkiye oldu. Türkiye'yi 17.282 mt ile Tayvan, 12.846 mt ile Kanada, 10.969 mt ile Güney Kore ve 9.370 mt ile Hollanda takip etti.