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Thyssenkrupp Steel rekabet baskısı karşısında üretimi ve istihdamı azaltmayı planlıyor

Salı, 26 Kasım 2024 10:54:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu thyssenkrupp Steel Europe, Avrupa çelik piyasası, başlıca müşteriler ve hedef pazarlarda görülen temel ve yapısal değişiklikler karşısında geleceğe yönelik endüstriyel strateji planlarını açıkladı. Kapasite fazlasının ve özellikle Asya’dan olmak üzere ucuz ithalattaki artışın rekabet gücü üzerinde ciddi bir baskı yarattığını belirten şirket, kendi üretkenliğini ve işletme verimliliğini artırmanın yanı sıra rekabetçi bir maliyet düzeyine ulaşmak için acilen önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Planlara göre thyssenkrupp Steel, piyasa koşullarına uygun olarak üretim kapasitesini mevcut 11,5 milyon mt’dan 8,7-9 milyon mt’a düşürerek pazarın geleceğine ilişkin beklentilere göre uyarlayacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere kapasite azaltımı için şirket Hüttenwerke-Krupp Mannesmann’da (HKM) sahip olduğu hisseleri satmayı hedefliyor. Ayrıca Kreuztal-Eichen’de bulunan işleme tesisi de kapatılacak.

Öte yandan üretimde planlanan ayarlamalar 2030 yılına kadar yaklaşık 5.000 kişilik istihdam kaybıyla sonuçlanacak. Ayrıca yaklaşık 6.000 kişilik istihdamın dış hizmet sağlayıcılara veya birimlerin satışı yoluyla devredilmesi bekleniyor. Buna ek olarak şirket, önümüzdeki yıllarda personel maliyetlerini ortalama %10 azaltarak rekabetçi maliyet seviyesine getirmeyi planlıyor.

Alman bir kaynak, "Başlangıçta şirket stratejisini 2025 yılının ilk çeyreğinde açıklamayı planladığından bu açıklama bizim için de sürpriz oldu. Açıklamanın şimdi yapılmasının sebebi şirketin seçimler öncesinde politikacılar üzerinde baskı yaratmak istemesi. Elektrik maliyetleri çok yüksek ve otomotiv ile inşaat sektörlerinden gelen sipariş sayısı az. Bu nedenle politikacılar inşaat sektörünü canladırmak için elektrik maliyetleri ile faiz oranını düşürmek üzere önlem almalı," şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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