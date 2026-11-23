Brezilya hükümeti 26 Ekim 2026-25 Şubat 2027 tarihleri arasında geçerli olacak yeni çelik ithalat kotalarını açıkladı. Yeni dönem için belirlenen kota tonajları 26 Haziran-25 Ekim tarihleri arasındaki önceki dönemle aynı seviyelerde tutuldu.

Yeni dönemde ithalat kotaları rulo levha için 899 mt, sıcak rulo sac için 25.284 mt, soğuk rulo sac için 54.376 mt, çinko kaplamalı sac için 144.286 mt, galvalum için 147.038 mt ve filmaşin için 22.774 mt olarak belirlendi.

Kota dahilindeki ithalata %9-16 arasında değişen normal vergi uygulanırken, kota aşımında ithalat vergisi %25'e yükseliyor.

11 Kasım 2026 tarihinde yapılan ilk güncellemeye göre kotaların kullanım oranı rulo levhada %36, sıcak rulo sacda %17, soğuk rulo sacda %66, çinko kaplamalı sacda %44, galvalumda %47 ve filmaşinde %3 seviyesinde kaydedildi.

Tüm ürünlerde ortalama kota kullanım oranı %44'e ulaşırken, bu oran kısa süre içerisinde kaydedilen yüksek bir kullanım seviyesi olarak değerlendirildi.

Piyasa kaynakları kota sisteminin ithalatı sınırlandırmada başarısız olduğunu belirtti. Ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletinde bulunan Manaus serbest ticaret bölgesi üzerinden önemli miktarda çelik ürününün vergi ödenmeden ithal edilmeye devam ettiği, söz konusu ürünler daha sonra ülkenin güneyindeki pazarlara sevk edilse bile vergi muafiyetinden yararlanıldığı aktarıldı.