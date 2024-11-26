ArcelorMittal Fransa’daki karbonsuzlaşma planlarını askıya aldı

Reuters’ta yer alan bir habere göre Lüksemburg merkezli çelik devi ArcelorMittal, Fransa’daki çelik üretim faaliyetlerinin karbondan arındırılmasına yönelik yatırımlarını AB politikalarındaki belirsizlikler sebebiyle geçici süreliğine erteledi.

Şirketin Dunkirk tesisindeki üç yüksek fırından ikisini hidrojen bazlı ekipmanlarla değiştirip değiştirmeyeceği konusunda nihai karara varmadığı öğrenildi. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Fransa hükümeti, ArcelorMittal’in Dunkirk ve Fos-sur-Mer tesislerini 2030 yılına kadar karbondan arındırmak amacıyla yapacağı 1,7 milyar €’luk yatırımı desteklemeye yönelik 850 milyon €’luk devlet desteğini onaylamıştı.

ArcelorMittal tarafından Reuters’a yapılan açıklamada, “Zorlu koşullar altında faaliyet gösteriyoruz ve politikalardaki birçok belirsizlik sektörü olumsuz etkiliyor. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasının daha etkili hale getirilmesi ve ticareti koruma önlemlerinin daha da güçlendirilmesi gerekiyor,” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şirket tarafından yayımlanan resmi açıklamada, Avrupa’da yasal düzenlemelerin, enerji sektörünün ve piyasanın olumlu yönde gelişim göstermediğinin altı çizildi. Yeşil hidrojenin alternatif enerji kaynağı olma yolunda yavaş ilerleme katettiğini ve doğal gaz bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin ise henüz rekabetçi bir çözüm haline gelmediğini vurguladı. Ayrıca müşterilerin düşük karbonlu çelik için yüksek fiyatlar ödemeye yanaşmadığına da dikkat çekti.

Bu nedenle ArcelorMittal, yüksek maliyetli çelik üretim yöntemlerinin rekabetçi olmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin netleşmesini görmek istediğini söyledi. Önümüzdeki yıl SKDM’nin revize edilmiş halini, koruma önlemlerinin gözden geçirilmesini ve Avrupa Komisyonunun Çelik ve Temel Metal Eylem Planını yayımlamasını beklediğini bildirdi. Söz konusu girişimlerin karbonsuzlaşma yatırımlarının rekabetçilik çerçevesini belirleyeceğini, o vakte kadar emisyonlarını azaltmak için elektrik ark ocakları inşa ederek sürece kademe kademe devam edeceğini ekledi.