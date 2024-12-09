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EUROFER acilen “Avrupa Çelik Zirvesi” düzenlenmesini talep ediyor

Pazartesi, 09 Aralık 2024 16:04:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) ve IndustriAll Europe sendikası, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Komisyonu Refah ve Endüstriyel Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stéphane Séjourné’ye hitaben yayımladıkları ortak bir bildiride, acilen alınması gereken önlemlerin görüşülmesi için önümüzdeki yılın başında “Avrupa Çelik Zirvesi” adı altında bir toplantı düzenlenmesini istedi.

Bildiriye göre Avrupa çelik sektörü, binlerce kişiyi kapsayan işten çıkarma açıklamaları ve milyarlarca avroluk karbondan arındırma planlarının durdurulması nedeniyle bir krizle karşı karşıya. AB çelik sektörünün halihazırda enerji ve hammadde krizleri nedeniyle sıkıntı çektiği ifade edilen bildiride, AB pazarının bir kez daha ucuz yabancı çelikle dolup taştığı belirtildi. Çin’den tahmini yaklaşık 100 milyon mt dampingli çeliğin başlıca pazarlara satılması ve 560 milyon mt’luk rekor düzeydeki küresel çelik kapasitesi fazlası AB çelik sektörü için felaket olarak değerlendiriliyor. Bildiride, “Sorun yalnızca Çin değil. Güney Asya, Orta Doğu, Hindistan ve Japonya gibi diğer çelik üreten pazarların satışlarını AB’ye yönlendirmesi, küresel çelik fiyatlarının düşmesi ve yeşil geçiş yatırımlarının tehlikeye girmesi de başlıca problemler arasında,” ifadelerine yer verildi.

AB'nin mevcut ticari savunma araçlarının küresel çelik kapasite fazlasının yayılmasıyla mücadelede yetersiz olduğu söylenen bildiride, söz konusu krizin üstesinden gelmek için yetkililerden kısa vadeli acil durum önlemleri ile yeni ve kapsamlı bir ticaret girişiminin uygulanması talep edildi.

Bildiriye göre Avrupa Çelik Zirvesi, IndustriAll Europe ile EUROFER yetkilileri ve AB’li çelik şirketlerinin CEO’larına, komisyona AB çelik sektörünün durumu hakkında ayrıntılı bilgi verme ve Çelik Eylem Planında yer alan öneriler üzerinde fikir alışverişinde bulunma fırsatı tanıyacak.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 

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