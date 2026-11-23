Hindistan merkezli JSW Steel Limited ve Jakson Green, Avustralya merkezli MCi Carbon ile çelik üretiminden kaynaklanan atıkların ve karbon salımının ticari olarak değerlendirilebilecek düşük karbonlu malzemelere dönüştürülmesinin fizibilitesini araştırmak üzere anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında şirketler, MCi Carbon'un mineral karbonatlaştırma teknolojisinin JSW Steel'in faaliyetlerinden kaynaklanan çelik üretim cürufuna ve karbon emisyonlarına uygulanabilirliğini değerlendirecek.

Proje, endüstriyel emisyonları azaltırken çelik üretiminin yan ürünlerini çimento ve beton sektörlerinde kullanılabilecek değerli malzemelere dönüştürmeyi hedefliyor.

Anlaşma doğrultusunda JSW Steel, faaliyetlerine ilişkin verileri, cüruf numunelerini ve üretim süreçlerine dair bilgileri sağlayacak. Projenin koordinasyonunu üstlenecek Jakson Green ise mühendislik, maliyet hesaplamaları, lojistik ve proje uygulama alanlarındaki uzmanlığıyla katkıda bulunacak.

MCi Carbon, Avustralya'nın Newcastle kentindeki tesisinde laboratuvar ve pilot ölçekli testler gerçekleştirerek cürufun tepkimeye girme özelliklerini, karbonatlaştırma verimliliğini ve sağlanabilecek karbon emisyonu azaltımını değerlendirecek.

Proje kapsamında ayrıca MCi Carbon'un teknolojisinin JSW Steel'in faaliyetlerine entegre edilmesinin ticari açıdan uygulanabilir olup olmadığını belirlemek amacıyla ön teknik ve ekonomik fizibilite çalışması yürütülecek. Elde edilen sonuçlar, şirketlerin teknolojinin Hindistan'da geniş ölçekte kullanılma potansiyelini değerlendirmelerine yardımcı olacak.

MCi Carbon'un teknolojisi, karbon ile mineral bakımından zengin endüstriyel atıklar arasında doğal olarak gerçekleşen kimyasal tepkimeyi hızlandırarak bu atıkları kararlı karbonat bileşiklerine dönüştürüyor. Bu süreçte karbon, çimento ve beton üretiminde kullanılabilecek malzemelerin yapısına kalıcı olarak bağlanıyor. Böylece atıkların geleneksel yöntemlerle bertaraf edilmesine alternatif bir çözüm sunuluyor.