 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Spain zayıf talep sebebiyle Gijón’da filmaşin ve ray üretimini askıya aldı

Cuma, 13 Aralık 2024 12:19:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in İspanya’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Spain, Gijón tesisinde üretimine ara verdi.

Düşük talep ve zayıf piyasa koşulları sebebiyle şirket, filmaşin üretimini 7 Ocak tarihine kadar bir kez daha askıya alırken, ray üretimini de 23 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında durduracağını ifade etti. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ArcelorMittal Spain, cansız talebi ve düşük fiyatlı ithalattaki artıştan kaynaklı olarak sipariş alamadığını gerekçe göstererek bu yılın Ekim ayında da Gijón’da üretimine geçici olarak ara vermişti.

Öte yandan Fransa’daki karbonsuzlaşma projelerine ilişkin nihai kararını veren ArcelorMittal, Gijón tesisinde gerçekleştirmeyi planladığı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) projesini de şimdilik rafa kaldırdı. Şirket, söz konusu proje için Asturias bölgesi hükümetinden çevre izni ve İspanya hükümetinden 450 milyon €’luk finansman almıştı. Yüksek enerji maliyetleri sebebiyle DRI teknolojisinin henüz kârlı hale gelmemiş olması ve Çin’den düşük fiyatlı ithalattaki artışın AB’de arz fazlasına yol açmasının bu kararda rol oynadığı ifade edildi.

Bununla birlikte ArcelorMittal Yönetim Kurulu Başkanı Lakshmi Mittal, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve hatalı politikalarının sektörün karbonsuzlaşma projelerine ket vurduğunu söylemişti.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Spain rekabet gücünü artırmak için 2023’te 152 milyon € yatırım yaptı

29 Tem | Çelik Haberler

Sarralle, ArcelorMittal Spain’in Gijón sahasında su arıtma tesisi inşa edecek

11 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Spain iki yıl içerisinde düşük karbonlu çelik üretimine başlamayı planlıyor

10 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal Spain rekabet gücünü artırmak için 2023’te 152 milyon € yatırım yaptı

29 Tem | Çelik Haberler

Sarralle, ArcelorMittal Spain’in Gijón sahasında su arıtma tesisi inşa edecek

11 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Spain iki yıl içerisinde düşük karbonlu çelik üretimine başlamayı planlıyor

10 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis