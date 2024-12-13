ArcelorMittal Spain zayıf talep sebebiyle Gijón’da filmaşin ve ray üretimini askıya aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in İspanya’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Spain, Gijón tesisinde üretimine ara verdi.

Düşük talep ve zayıf piyasa koşulları sebebiyle şirket, filmaşin üretimini 7 Ocak tarihine kadar bir kez daha askıya alırken, ray üretimini de 23 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında durduracağını ifade etti. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ArcelorMittal Spain, cansız talebi ve düşük fiyatlı ithalattaki artıştan kaynaklı olarak sipariş alamadığını gerekçe göstererek bu yılın Ekim ayında da Gijón’da üretimine geçici olarak ara vermişti.

Öte yandan Fransa’daki karbonsuzlaşma projelerine ilişkin nihai kararını veren ArcelorMittal, Gijón tesisinde gerçekleştirmeyi planladığı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) projesini de şimdilik rafa kaldırdı. Şirket, söz konusu proje için Asturias bölgesi hükümetinden çevre izni ve İspanya hükümetinden 450 milyon €’luk finansman almıştı. Yüksek enerji maliyetleri sebebiyle DRI teknolojisinin henüz kârlı hale gelmemiş olması ve Çin’den düşük fiyatlı ithalattaki artışın AB’de arz fazlasına yol açmasının bu kararda rol oynadığı ifade edildi.

Bununla birlikte ArcelorMittal Yönetim Kurulu Başkanı Lakshmi Mittal, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve hatalı politikalarının sektörün karbonsuzlaşma projelerine ket vurduğunu söylemişti.