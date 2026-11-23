Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, ülkede dokuz temel sektörün üretimi Ekim 2026'da yıllık %10,9 artarak son 31 ayın en yüksek büyüme oranına ulaştı.
Söz konusu sektörler elektrik, rafineri ürünleri, çelik, ham petrol, kömür, demir cevheri, çimento, doğal gaz ve gübreden oluşuyor.
Eylül 2026'da başlangıçta %7,9 olarak açıklanan üretim artışı daha sonra %8'e revize edilmişti.
Ekim ayında dokuz sektörün altısında üretim artarken üçünde düşüş kaydedildi. Demir cevheri, elektrik, kömür, rafineri ürünleri, çimento ve çelik üretimi yükselirken gübre, doğal gaz ve ham petrol üretimi geriledi.
Söz konusu dönemde en yüksek üretim artışı %30,9 ile elektrik sektöründe görülürken, bunu %26,4 ile demir cevheri takip etti. Kömür üretimi %23,1, çimento üretimi %15,4 ve çelik üretimi %7,3 arttı.
Öte yandan gübre üretimi %12,2, doğal gaz üretimi %7,6 ve ham petrol üretimi %4,1 düşüş gösterdi.