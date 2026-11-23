Hindistan merkezli Tata Steel Limited, boru üretim faaliyetlerini ve Tata Steel Colors Limited'deki hisselerinin tamamını 3,02 milyar $ karşılığında APL Apollo Tubes Limited'e satacağını duyurdu. Ancak şirket, bu satışla boru sektöründen çekilmek yerine APL Apollo'nun kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Tata Steel, APL Apollo'nun %26,38 hissesini yaklaşık 1,67 milyar $ karşılığında satın alacak. Ardından şirketin ilave %36 hissesini almak üzere açık alım teklifi sunacak. Söz konusu alımların tamamlanması halinde Tata Steel'in APL Apollo'daki payı %62,38'e ulaşacak ve şirketin kontrolü Tata Steel'e geçecek.

Tata Steel Yönetim Kurulu, şirketin Jamshedpur, Hosur, Khopoli ve Sahibabad tesislerindeki çelik boru üretimi, işlenmesi, pazarlanması, satışı ve dağıtımına yönelik faaliyetlerinin yanı sıra bazı soğuk haddeleme ve yüzey kaplamalı çelik ürünleri tesislerinin APL Apollo'ya devredilmesini onayladı. Devir, söz konusu faaliyetlerin işletme bütünlüğü korunarak toplu satış yoluyla gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Bu işlemler sonucunda Tata Steel, Hindistan'ın en büyük yapısal çelik boru üreticisi APL Apollo'nun kontrolünü ele geçirmiş olacak. Böylece şirket, daha yüksek kâr marjına sahip katma değerli ürünlerdeki varlığını güçlendirerek çelik ürünlerinin ileri işlenmesine yönelik faaliyetlerini genişletecek.

Hindistan'ın en büyük yapısal çelik boru üreticisi olan APL Apollo, altyapı, inşaat ve sanayi projelerinden kaynaklanan güçlü talepten faydalanıyor. Öte yandan çelik üreticileri, standart çelik ürünleri piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarının etkisini azaltmak amacıyla daha yüksek kâr marjı sunan ileri işleme faaliyetlerine giderek daha fazla yöneliyor.

Her iki işlem de düzenleyici kurumların onayına ve diğer olağan koşulların yerine getirilmesine bağlı bulunuyor. Tata Steel, anlaşmaların birbirine bağlı olduğunu ve işlemlerin eş zamanlı olarak tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Tata Steel'e göre planlanan işlemler, şirketin nihai ürünlere yönelik ileri işleme faaliyetlerinin toplam faaliyetleri içindeki payını yaklaşık 18 puan artırarak %35'ten %53'e çıkaracak. Şirket, APL Apollo Tubes'un uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan katma değerli ürün faaliyetleri sayesinde ileri işleme alanındaki konumunu güçlendirmeyi, ürünlerinin katma değerini artırmayı ve ürün çeşitliliğini geliştirmeyi hedefliyor.