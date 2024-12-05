Mittal: AB’nin karbondan arınmak ve çelik sektörünü korumak için daha iyi politikalara ihtiyacı var

Lüksemburg merkezli çelik devi ArcelorMittal Yönetim Kurulu Başkanı Lakshmi Mittal, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), hatalı politikaları ve Avrupa çelik sektörünün karşı karşıya olduğu tehditle ilgili konuştu.

Mittal, SKDM’nin yetersiz olduğunu belirterek sözlerine başladı ve eksikleri giderilmediği takdirde AB’nin yalnızca karbonsuzlaşma hedeflerine değil, sanayileşme amacına da ulaşamayacağını ifade etti.

AB çelik sektörünün yaşadığı mevcut zorluklara değinen Mittal, AB’nin karbonsuzlaşma maliyetleri ve Çin’deki arz fazlası nedeniyle artan ithalat arasında kaldığını dile getirdi. Bölgede çelik üretiminin mali krizden bu yana yaklaşık üçte bir oranında düştüğünü ve istihdamın dörtte bir oranında azaldığını söyledi. Ayrıca talebin pandemi öncesindeki seviyelere çıkmadığını ve bu durumun yüksek enerji maliyetleri ve artan ithalatla birlikte kâr marjlarının, sektörün karbonsuzlaşma projeleri ve yeşil hidrojen gibi ekonomik anlamda uygulanması zor teknolojik yatırımlara ilişkin nihai kararını vermesi beklenen bir zamanda pandemideki seviyelerde kalmasına yol açtığının altını çizdi.

Öte yandan Mittal, AB’nin rekabet gücünü ve yenilikçi çelik sektörünü koruyabilecek olmasına rağmen daha iyi bir politika çerçevesi hazırlaması gerektiğini vurguladı. Politikalardaki belirsizlik sebebiyle şirketin Avrupa’daki karbonsuzlaşma planlarını askıya aldığına dikkat çekti. Bu kapsamda AB’nin yerel çelik üretiminin korunması amacıyla mücadele etmesi gereken en ciddi sorunun ithalat olduğunu ve acil ticaret önlemleri uygulayarak bunun yapılabileceğini ifade etti. İkinci olarak, AB’nin SKDM’nin hedeflerine gerçekten ulaştığından emin olması gerektiğini kaydetti. Özellikle SKDM’nin bazı “temiz” çelik tesislerinden Avrupa’ya satış yaparak iklim koruma önlemlerini atlatan ülkelerden ithalata izin vermemesi gerektiğini dile getirdi.

ArcelorMittal yetkilisi, önümüzdeki 12 ay boyunca alınacak kararların Avrupa çelik sektörünün geleceğini belirleyeceğini ve bu konuda harekete geçilmemesi halinde demir ve çelik üretimindeki düşüşün süreceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.