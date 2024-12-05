 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mittal:...

Mittal: AB’nin karbondan arınmak ve çelik sektörünü korumak için daha iyi politikalara ihtiyacı var

Perşembe, 05 Aralık 2024 12:37:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik devi ArcelorMittal Yönetim Kurulu Başkanı Lakshmi Mittal, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), hatalı politikaları ve Avrupa çelik sektörünün karşı karşıya olduğu tehditle ilgili konuştu.

Mittal, SKDM’nin yetersiz olduğunu belirterek sözlerine başladı ve eksikleri giderilmediği takdirde AB’nin yalnızca karbonsuzlaşma hedeflerine değil, sanayileşme amacına da ulaşamayacağını ifade etti.

AB çelik sektörünün yaşadığı mevcut zorluklara değinen Mittal, AB’nin karbonsuzlaşma maliyetleri ve Çin’deki arz fazlası nedeniyle artan ithalat arasında kaldığını dile getirdi. Bölgede çelik üretiminin mali krizden bu yana yaklaşık üçte bir oranında düştüğünü ve istihdamın dörtte bir oranında azaldığını söyledi. Ayrıca talebin pandemi öncesindeki seviyelere çıkmadığını ve bu durumun yüksek enerji maliyetleri ve artan ithalatla birlikte kâr marjlarının, sektörün karbonsuzlaşma projeleri ve yeşil hidrojen gibi ekonomik anlamda uygulanması zor teknolojik yatırımlara ilişkin nihai kararını vermesi beklenen bir zamanda pandemideki seviyelerde kalmasına yol açtığının altını çizdi.

Öte yandan Mittal, AB’nin rekabet gücünü ve yenilikçi çelik sektörünü koruyabilecek olmasına rağmen daha iyi bir politika çerçevesi hazırlaması gerektiğini vurguladı. Politikalardaki belirsizlik sebebiyle şirketin Avrupa’daki karbonsuzlaşma planlarını askıya aldığına dikkat çekti. Bu kapsamda AB’nin yerel çelik üretiminin korunması amacıyla mücadele etmesi gereken en ciddi sorunun ithalat olduğunu ve acil ticaret önlemleri uygulayarak bunun yapılabileceğini ifade etti. İkinci olarak, AB’nin SKDM’nin hedeflerine gerçekten ulaştığından emin olması gerektiğini kaydetti. Özellikle SKDM’nin bazı “temiz” çelik tesislerinden Avrupa’ya satış yaparak iklim koruma önlemlerini atlatan ülkelerden ithalata izin vermemesi gerektiğini dile getirdi.

ArcelorMittal yetkilisi, önümüzdeki 12 ay boyunca alınacak kararların Avrupa çelik sektörünün geleceğini belirleyeceğini ve bu konuda harekete geçilmemesi halinde demir ve çelik üretimindeki düşüşün süreceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Fransa’daki karbonsuzlaşma planlarını askıya aldı

26 Kas | Çelik Haberler

ABB enerji dağıtım sistemlerinin çevresel etkisini azaltmak için ArcelorMittal ile ortaklık kurdu

21 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal Germany hidrojen üretimine yönelik elektrolizör ünitesini teslim aldı

14 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal France’ın yeni pota fırını karbonsuzlaşma çalışmalarını destekleyecek

01 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal Spain rekabet gücünü artırmak için 2023’te 152 milyon € yatırım yaptı

29 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal karbonu azaltılmış çelikle sürdürülebilir geleceği desteklemeye devam ediyor

17 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Alman hassas boru üreticisine karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

16 Tem | Çelik Haberler

Sarralle, ArcelorMittal Spain’in Gijón sahasında su arıtma tesisi inşa edecek

11 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Belçika’da karbonu dönüştürmek üzere yeni teknoloji deniyor

09 Tem | Çelik Haberler

Almanya hükümeti ArcelorMittal’in karbonsuzlaşma projesine yönelik finansmanı onayladı

03 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis