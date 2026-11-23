İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, Kiruna ve Malmberget'teki yer altı madenlerinde mevcut maden çıkarma seviyelerinin altında madencilik faaliyetlerini genişletme olasılığını değerlendirmek amacıyla ön fizibilite çalışmalarına başladığını açıkladı. Şirket, yeni maden çıkarma seviyelerini 2030'lu yılların ortalarında faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Şirketin açıklamasına göre mevcut maden çıkarma seviyeleri Kiruna'da 1.365 metre, Malmberget'te ise 1.250 metre derinlikte bulunurken, önerilen yeni seviyeler her iki madende de yerin yaklaşık 1.600 metre altında oluşturulabilecek. Çalışmalar kapsamında madencilik yöntemleri, havalandırma, nakliye sistemleri ve yerel topluluklar üzerindeki olası etkilerin yanı sıra daha derin seviyelerde madencilik faaliyetleri yürütülmesi için gerekli teknik, ekonomik ve çevresel koşullar incelenecek.

7 milyar mt'un üzerinde maden rezervi ve kaynağı tespit edildi

LKAB, Kiruna'da yeni keşfedilen bir demir cevheri yatağı da dahil olmak üzere yaklaşık 900 milyon mt maden rezervi ve 6,3 milyar mt maden kaynağı tespit ettiğini belirtti. Şirket, söz konusu yatakların fosfor ve nadir toprak elementleri gibi kritik mineralleri de içerdiğini bildirdi.

LKAB Demir Cevheri Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Peter Richardson'a göre daha derin seviyelerde madencilik yapılması, artan kaya gerilimleri nedeniyle ilave güvenlik önlemleri gerektirecek. Bu nedenle şirket, elektrifikasyon, otomasyon ve uzaktan kumandalı ekipmanların kullanımını değerlendirirken, gerekli çevre izinlerinin alınmasının önemini de vurguluyor.

Richardson, ön fizibilite çalışmalarının gelecekteki yatırım kararlarına temel oluşturacağını belirterek gelecekteki yatırımların finanse edilebilmesi için üretim miktarlarının artırılması ve çıkarılan cevherden daha fazla katma değer elde edilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan LKAB, Svappavaara'daki Leveäniemi açık ocak madeninin olası genişletilmesini de araştırıyor.