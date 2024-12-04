Trump, US Steel’in Nippon Steel’e satışını engelleme sözünü yineledi

Basında çıkan haberlere göre ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in US Steel’i devralmasını engelleyeceği yönündeki taahhüdünü yineledi ve ikonik üreticinin yabancı bir şirkete satılmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Seçim kampanyası boyunca Trump, anlaşmaya karşı olduğunu dile getirmiş, devralımın ABD’li çelik işçileri ve yerel çelik sektörünü olumsuz etkileyeceğini savunmuştu.

Trump, “Bir zamanların büyük ve güçlü şirketi US Steel’in yabancı bir şirket tarafından satın alınmasına tamamen karşıyım. Bir dizi vergi teşviki ve vergiyle birlikte US Steel’i yeniden güçlendirip büyüteceğiz. Başkan olarak, bu anlaşmanın gerçekleşmesini engelleyeceğim,” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de devralıma karşı olduklarını ve Birleşik Çelik İşçileri sendikasını desteklediklerini, ayrıca US Steel’in sahibinin Amerikalı olması ve şirketin Amerikalılar tarafından işletilmesi gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan Nippon Steel, mevcut yönetimin endişelerini gidermek amacıyla US Steel’in genel merkezinin Pittsburgh’ta kalacağını, bağlı kuruluşu Nippon Steel North America’ya ait bir Amerikan şirketi olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini, yönetim kurulunun çoğunluğunu ABD vatandaşlarının oluşturacağını ve şirketin öncelikli olarak ABD’de yerel talebi karşılayacağını açıklamıştı. Japon çelik üreticisi ayrıca US Steel’e en az 2,1 milyar $ yatırım yapacağını taahhüt etmişti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Trump yönetime geçmeden önce Nippon Steel’in US Steel’i devralma teklifine ilişkin onayını almak ve süreci hızlandırmak amacıyla ABD Başkanı Joe Biden’a mektup göndermişti.