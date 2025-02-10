Trump: Nippon Steel, US Steel’i satın almak yerine şirkete yatırım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme sonucunda Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel’in US Steel’i satın almayıp bunun yerine şirkete yatırım yapacağını açıkladı.

Trump, Nippon Steel’in zor durumda olan çelik üreticisi için yaptığı satın alım teklifini geri çekeceğini ve Japonya’nın ABD’ye yapacağı 1 trilyon $’lık yatırım planı kapsamında henüz açıklanmamış bir miktarda yatırım yapacağını söyledi.

Yeni anlaşmanın detayları henüz belli olmasa da önümüzdeki hafta US Steel ile Nippon Steel görüştükten sonra anlaşmanın şartlarının netlik kazanması bekleniyor.

Ishiba, Japonya’nın ABD’li otomobil üreticilerine de yatırım yapıp Alaska boru hattında ABD ile birlikte çalışacağını, ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz ve etanol ithal etmeye başlayacağını ifade etti.

Ohio eyaleti merkezli çelik üreticisi Cleveland Cliffs’in CEO’su Lourence Goncalves, Ocak ayının ortasında Nippon’un teklifini kabul eden US Steel için yeni bir karşı teklif götürmek istediğini açıklamıştı.

Biden yönetimi yine Ocak ayında US Steel’in Nippon Steel tarafından satın alınmasını ulusal güvenlik gerekçesiyle iptal etmişti. ABD Yabancı Yatırım Komitesi güvenlik konusu hakkında bir fikir birliği sağlayamadı.

US Steel, Nippon Steel tarafından satın alınmadığı takdirde üretimini yüksek fırınlardan elektrik ark ocaklarına yönlendirmek ve merkezini Pittsburgh’tan taşımak zorunda kalacağını söylemişti.