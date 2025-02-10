 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Trump:...

Trump: Nippon Steel, US Steel’i satın almak yerine şirkete yatırım yapacak

Pazartesi, 10 Şubat 2025 10:33:31 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme sonucunda Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel’in US Steel’i satın almayıp bunun yerine şirkete yatırım yapacağını açıkladı.

Trump, Nippon Steel’in zor durumda olan çelik üreticisi için yaptığı satın alım teklifini geri çekeceğini ve Japonya’nın ABD’ye yapacağı 1 trilyon $’lık yatırım planı kapsamında henüz açıklanmamış bir miktarda yatırım yapacağını söyledi.

Yeni anlaşmanın detayları henüz belli olmasa da önümüzdeki hafta US Steel ile Nippon Steel görüştükten sonra anlaşmanın şartlarının netlik kazanması bekleniyor.

Ishiba, Japonya’nın ABD’li otomobil üreticilerine de yatırım yapıp Alaska boru hattında ABD ile birlikte çalışacağını, ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz ve etanol ithal etmeye başlayacağını ifade etti.

Ohio eyaleti merkezli çelik üreticisi Cleveland Cliffs’in CEO’su Lourence Goncalves, Ocak ayının ortasında Nippon’un teklifini kabul eden US Steel için yeni bir karşı teklif götürmek istediğini açıklamıştı.

Biden yönetimi yine Ocak ayında US Steel’in Nippon Steel tarafından satın alınmasını ulusal güvenlik gerekçesiyle iptal etmişti. ABD Yabancı Yatırım Komitesi güvenlik konusu hakkında bir fikir birliği sağlayamadı.

US Steel, Nippon Steel tarafından satın alınmadığı takdirde üretimini yüksek fırınlardan elektrik ark ocaklarına yönlendirmek ve merkezini Pittsburgh’tan taşımak zorunda kalacağını söylemişti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme US Steel Nippon Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Nippon Steel'in US Steel teklifi geçerliliğini koruyor

10 Şub | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs, US Steel devralımı için ikinci bir teklif vermeyi planlıyor

15 Oca | Çelik Haberler

US Steel ve Nippon Steel devralımın engellenmesi sebebiyle dava yoluna gidiyor

07 Oca | Çelik Haberler

Biden US Steel’in Nippon Steel’e satışını engelledi, şirketler yasal yollara başvuracak

06 Oca | Çelik Haberler

Nippon Steel, US Steel devralımı konusunda yabancı yatırım komitesini halen ikna edemedi

20 Ara | Çelik Haberler

Biden, US Steel’in Nippon Steel’e satışını engellemeyi planlıyor

11 Ara | Çelik Haberler

Trump, US Steel’in Nippon Steel’e satışını engelleme sözünü yineledi

04 Ara | Çelik Haberler

Nippon Steel, US Steel devralımının ardından slab ithalatı yapmayacağını taahhüt etti

20 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel: US Steel Amerikan şirketi olmaya devam edecek

04 Eyl | Çelik Haberler

Nippon Steel devralımın ardından US Steel’in iki tesisine yatırım yapacak

29 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis