Trump, US Steel’in Nippon Steel’e satışına izin verebilir

Reuters’ta yer alan bir habere göre ABD Adalet Bakanlığı, United States Steel (US Steel) ve Nippon Steel’in ABD Yabancı Yatırım Komitesine (CFIUS) açtıkları davada son tarihin uzatılmasını istedi.

Bakanlık, CFIUS davasında dava özetinin teslim edilmesi için belirlenen son tarihin 21 gün daha uzatılmasını ve sözlü yargılama tarihinin 24 Nisan tarihinden 12 Mayıs haftasına ötelenmesini talep etti. Açıklamada, “Sürenin uzatılması, hükümetin US Steel ve Nippon Steel birleşmesi için taraflarla yürüttüğü görüşmeleri tamamlamasına olanak tanıyacak ve mahkemenin davayı esasına göre çözme gerekliğini bertaraf edecek,” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu talebin, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki şirketin birleşme sürecinin bir şekilde ilerlemesine izin verebileceği anlamına geldiği düşünülüyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere US Steel ve Nippon Steel, bu yılın Ocak ayında açtıkları davada Eski ABD Başkanı Joe Biden’ı, Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasını memnun etmek ve kendi siyasi gündemini desteklemek için hukukun üstünlüğü görmezden gelmekle ve kendi siyasi gündemini ilerletmek amacıyla CFIUS’i etki altında bırakmakla suçlamıştı. Öte yandan CFIUS sürecinin etkilenmesi sonucu adil değerlendirme hakkından mahrum kaldıklarını da vurgulamıştı.