 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Trump,...

Trump, US Steel’in Nippon Steel’e satışına izin verebilir

Salı, 18 Mart 2025 11:16:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ta yer alan bir habere göre ABD Adalet Bakanlığı, United States Steel (US Steel) ve Nippon Steel’in ABD Yabancı Yatırım Komitesine (CFIUS) açtıkları davada son tarihin uzatılmasını istedi.

Bakanlık, CFIUS davasında dava özetinin teslim edilmesi için belirlenen son tarihin 21 gün daha uzatılmasını ve sözlü yargılama tarihinin 24 Nisan tarihinden 12 Mayıs haftasına ötelenmesini talep etti. Açıklamada, “Sürenin uzatılması, hükümetin US Steel ve Nippon Steel birleşmesi için taraflarla yürüttüğü görüşmeleri tamamlamasına olanak tanıyacak ve mahkemenin davayı esasına göre çözme gerekliğini bertaraf edecek,” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu talebin, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki şirketin birleşme sürecinin bir şekilde ilerlemesine izin verebileceği anlamına geldiği düşünülüyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere US Steel ve Nippon Steel, bu yılın Ocak ayında açtıkları davada Eski ABD Başkanı Joe Biden’ı, Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasını memnun etmek ve kendi siyasi gündemini desteklemek için hukukun üstünlüğü görmezden gelmekle ve kendi siyasi gündemini ilerletmek amacıyla CFIUS’i etki altında bırakmakla suçlamıştı. Öte yandan CFIUS sürecinin etkilenmesi sonucu adil değerlendirme hakkından mahrum kaldıklarını da vurgulamıştı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Nippon Steel US Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Nippon Steel'in US Steel teklifi geçerliliğini koruyor

10 Şub | Çelik Haberler

Trump: Nippon Steel, US Steel’i satın almak yerine şirkete yatırım yapacak

10 Şub | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs, US Steel devralımı için ikinci bir teklif vermeyi planlıyor

15 Oca | Çelik Haberler

US Steel ve Nippon Steel devralımın engellenmesi sebebiyle dava yoluna gidiyor

07 Oca | Çelik Haberler

Biden US Steel’in Nippon Steel’e satışını engelledi, şirketler yasal yollara başvuracak

06 Oca | Çelik Haberler

Nippon Steel, US Steel devralımı konusunda yabancı yatırım komitesini halen ikna edemedi

20 Ara | Çelik Haberler

Biden, US Steel’in Nippon Steel’e satışını engellemeyi planlıyor

11 Ara | Çelik Haberler

Trump, US Steel’in Nippon Steel’e satışını engelleme sözünü yineledi

04 Ara | Çelik Haberler

Nippon Steel, US Steel devralımının ardından slab ithalatı yapmayacağını taahhüt etti

20 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel: US Steel Amerikan şirketi olmaya devam edecek

04 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis