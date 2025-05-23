ABD’li çelik işçileri Trump’ın US Steel devralımını engellemesini istiyor

Reuters’ta yer alan bir habere göre Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikası, ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından yapılan yeni incelemenin ardından Başkan Donald Trump’tan US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel’e satışını engellemesini istedi. Ayrıca Nippon Steel’i, ABD’ye yıllardır dampingli çelik satışı yapmak ve ulusal güvenliği tehdit etmekle suçladı.

Başkan Trump’ın, satın alma teklifinin yeniden değerlendirilmesine yönelik CFIUS’e verdiği talimatın ardından başlatılan yeni inceleme 21 Mayıs tarihinde tamamlandı. Ancak incelemenin sonuçları henüz paylaşılmadı. Trump, 15 gün içerisinde anlaşmayı onaylayacak veya sonlandıracak.

USW, “Nippon Steel’in, iddialı yatırım vaatlerinde bulunmaya devam ederek yerel sektörümüzü içeriden zayıflatmaya çalıştığı açık,” ifadelerini kullandı. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Nippon Steel, 2028 yılına kadar US Steel’in altyapısına, yeni bir çelik tesisinin inşası da dahil olmak üzere 14 milyar $ yatırım yapma sözü vermişti.