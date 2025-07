Nippon Steel, US Steel devralımının ardından Biden ve komiteye açtığı davayı geri çekti

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, US Steel ile birlikte eski ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Yabancı Yatırım Komitesi’ne (CFIUS) açtıkları ortak davayı geri çektiklerini duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Biden, CFIUS’in US Steel devralımına ilişkin gerçekleştirdiği ilk incelemenin ardından US Steel’in Nippon Steel’e satışını engellemişti. Akabinde US Steel ve Nippon Steel, bu yılın Ocak ayında açtıkları davada Biden’ı, Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasını memnun etmek ve kendi siyasi gündemini desteklemek için hukukun üstünlüğü görmezden gelmekle ve komiteyi kendi çıkarları doğrultusunda etki altında bırakmakla suçlamıştı. Ayrıca komite sürecinin etki altında olması sonucu adil değerlendirme hakkından mahrum kaldıklarını da vurgulamıştı.

Başkan Donald Trump’ın birleşmeye 13 Haziran tarihinde verdiği resmi onayın ve ortaklığın 18 Haziran tarihinde tamamlanmasının ardından Nippon Steel ve US Steel yasal mücadeleyi sonlandırma kararı aldı.