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Nippon Steel'in US Steel teklifi geçerliliğini koruyor

Pazartesi, 10 Şubat 2025 11:18:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Japon çelik üreticisi Nippon Steel, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına rağmen ABD’li çelik üreticisi US Steel devralımı için verdiği 14,9 milyar $’lık teklifi geri çektiğine dair bir açıklamada bulunmadı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Nippon Steel’in US Steel devralımından vazgeçip şirkete yatırım yapmayı kabul ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine US Steel, Trump’ın şirketin geleceğine yönelik girişimleri için teşekkür etti.

Öte yandan Japonya Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Nippon Steel’in satın alma yönündeki stratejisinde değişiklik yapmayı düşündüğünü ifade etti. Hayashi, “Nippon Steel’in US Steel devralımına sıradan bir devralım gözüyle bakmadığını, geçmiştekinden daha farklı ve cesur bir teklif vermeyi düşündüğünü biliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ancak Nippon Steel'den Trump ve Hayashi’nin açıklamalarına dair herhangi bir yorum gelmediği bildiriliyor.

Bununla birlikte Japon basınında çıkan haberlere göre Trump, konuyu görüşmek üzere bu hafta Nippon Steel’in yöneticileri ile bir araya gelmeyi planlıyor. Görüşmenin gerçekleşmesi halinde Nippon Steel’in Trump’ın üretime verdiği önem doğrultusunda devralım planlarını anlatması bekleniyor.

Ayrıca Nippon Steel, 31 Aralık tarihinde sona eren 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin yayımladığı konsolide mali ve operasyonel sonuçlarında, iş stratejisi ve ABD’deki yeni yönetimin politikaları doğrultusunda US Steel devralımını tamamlamak için elinden geleni yapacağını ifade etmişti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme US Steel Nippon Steel 

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