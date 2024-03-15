Biden US Steel’in Nippon tarafından satın alınmasına karşı

Cuma, 15 Mart 2024 11:48:40 (GMT+3) | İstanbul

Dün ABD Başkanı Joe Biden, Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel Corporation’ın ABD’li çelik üreticisi United States Steel Corporation’ı (US Steel) satın almasına karşı olduğunu belirtti. Biden US Steel’in ABD’li bir üretici tarafından alınması ve işletilmesi gerektiğini belirtti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayında başkan Birleşik Çelik İşçileri Sendikası’nın Nippon Steel’in US Steel’i satın almasına ilişkin teklif edilen anlaşmaya yönelik rahatsızlığı konusunda sendikayı desteklediğini ifade etmişti.

Buna ek olarak bugün Nippon Steel söz konusu alımın US Steel’e, sendikalı işçilere ve ABD çelik sektörüne fayda sağlayacağını belirtti. Şirket US Steel’e yapılacak mali yatırımın artması ve uygulanacak ileri teknolojiler sayesinde ABD tedarik zincirlerini ve Çin’e karşı ekonomik savunmayı güçlendirirken, ABD yapımı çelik kullanan kritik sektörlerdeki müşteriler için daha fazla kalite ve rekabet gücü sağlayacağını ifade etti. Nippon, “Hiçbir ABD’li çelik şirketi tek başına bu zorluğun üstesinden gelemez ve rekabet gerekliliklerini karşılayamaz. Büyük taahhütlerde bulunduğumuz sendikayla kabul edilebilir bir çözüme ulaşmaya yönelik çabalarımız sürüyor,” dedi.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Birleşik Çelik İşçileri Sendikası ile Pittsburgh'da gerçekleştirilen toplantıda sendikanın endişelerini giderememişti.