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Nippon Steel ve US Steel ortaklığı tamamlandı

Perşembe, 19 Haziran 2025 10:35:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, United States Steel (US Steel) ile birlikte ortaklıklarını tamamladıklarını açıkladı. Bu ortaklık, ABD’de çelik üretimine yapılan benzeri görülmemiş büyük yatırımlar yoluyla 100.000’den fazla kişilik istihdam sağlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketler ABD hükümeti ile Ulusal Güvenlik Sözleşmesi imzalamıştı. Bu sözleşme kapsamında Nippon Steel, 2028 yılına kadar US Steel’e yaklaşık 11 milyar $ yatırım yapacak; US Steel’in merkezi Pittsburgh, Pensilvanya’da kalacak; US Steel’in yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun yanı sıra CEO’su da dahil olmak üzere başlıca yönetim personeli ABD vatandaşı olacak; US Steel, ABD’deki pazar talebini karşılamak için ülkedeki çelik üretim kapasitesini koruyacak; ve Nippon Steel, US Steel’in ABD yasaları uyarınca ticari önlem başvurusunda bulunmasını engellemeyecek, yasaklamayacak veya başka şekilde müdahale etmeyecek.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Nippon Steel US Steel 

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