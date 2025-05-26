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Trump’tan US Steel’in Nippon Steel ile birleşmesine onay geldi

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 10:59:02 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından yapılan yeni incelemenin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada US Steel ile Japon çelik üreticisi Nippon Steel arasında planlanan birleşmeye onay verdiğini ve iki şirketin ortaklık kuracağını duyurdu.

Anlaşma kapsamında US Steel’in genel merkezi Pittsburgh’ta kalacak, en az 70.000 kişiye istihdam sağlanacak ve ABD ekonomisine 14 milyar $ yatırım yapılacak. Bu yatırımın büyük bir kısmı önümüzdeki 14 ay içinde gerçekleşecek.

US Steel, Trump’ın kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Nippon Steel ile kurulacak ortaklık sayesinde daha da büyüyüp güçleneceğini, ayrıca anlaşmanın önümüzdeki dört yıl boyunca büyük ölçekli yatırımlar, yeni teknolojiler ve binlerce istihdam getireceğini ekledi.

Nippon Steel, 2023 yılının Aralık ayında US Steel’i 14,9 milyar $ karşılığında devralmayı planladığını açıklamış olsa da bu teklif, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından olumlu karşılanmamıştı. Bununla birlikte Biden, CFIUS’in gerçekleştirdiği ilk incelemenin ardından US Steel’in Nippon Steel’e satışını engellemişti. Akabinde US Steel ve Nippon Steel, bu yılın Ocak ayında açtıkları davada Biden’ı, Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasını memnun etmek ve kendi siyasi gündemini desteklemek için hukukun üstünlüğü görmezden gelmekle ve kendi çıkarları doğrultusunda komiteyi etki altında bırakmakla suçlamıştı. Ayrıca komite sürecinin etki altında olması sonucu adil değerlendirme hakkından mahrum kaldıklarını da vurgulamıştı. Trump ise göreve geldikten sonra komiteye, Nippon Steel’in US Steel’i satın almak için sunduğu teklifi yeniden incelemesi yönünde talimat vermişti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme US Steel Nippon Steel 

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