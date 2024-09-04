Nippon Steel: US Steel Amerikan şirketi olmaya devam edecek

Basında çıkan haberlere göre United States Steel Corporation’ın (US Steel) Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation tarafından satın alınmasına karşı çıkan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “US Steel’in sahibi Amerikalı olmalı ve Amerikalılar tarafından işletilmeli,” şeklinde konuştu. Öte yandan Nippon Steel, US Steel’e yönelik yönetim politikasını açıkladı ve şirketin bağlı kuruluşu Nippon Steel North America’ya ait bir Amerikan şirketi olarak kalacağını belirtti.

Şirket, US Steel’in genel merkezinin Pittsburgh, Pensilvanya’da kalacağını ve yönetim kurulunun çoğunluğunu ABD vatandaşlarının oluşturacağını belirtti. Üretimle ilgili olarak ise Nippon Steel, US Steel’deki üretimde ABD çelik pazarındaki talebi karşılamaya öncelik vereceğini ifade etti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, Mon Valley tesisindeki sıcak şerit tesisi ile diğer tesisleri değiştirmek ve/veya yenilemek ve Gary Works’te bulunan 14 No’lu yüksek fırını yenilemek üzere yaptırım yapmayı planlıyor.

Nippon Steel, alımın US Steel’i ve yerel üretim yeteneklerini güçlendirerek ABD çelik sektörünü canlandıracağına, ABD sanayisini ve tedarik zincirini daha dayanıklı hale getireceğine ve devletten teşvik alan Çinli rakiplerin gelecekteki baskıları karşısında rekabet edebilecek hale geleceğine inanıyor. Şirket, adil ve objektif bir inceleme yapılırsa söz konusu taahhütlerin yerine geleceğini düşünüyor ve alımın mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.