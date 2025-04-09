Trump US Steel’in Nippon Steel’e satışına bir şans daha verdi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yabancı Yatırım Komitesine (CFIUS) Nippon Steel’in US Steel’i satın almak için sunduğu teklifi yeniden incelemesi yönünde talimat verdi.

Böylelikle komite, satın alma işlemiyle ilgili potansiyel ulusal güvenlik risklerini belirlemek ve taraflara bu konudaki endişelere yanıt verme fırsatı sağlamak amacıyla gizlilik içerisinde yeni bir inceleme gerçekleştirecek. Ayrıca sürece ilişkin daha fazla eylem gerekip gerekmediğini belirlemesi hususunda da Trump’a yardımcı olacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere US Steel ve Nippon Steel, bu yılın Ocak ayında açtıkları davada Eski ABD Başkanı Joe Biden’ı, Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasını memnun etmek ve kendi siyasi gündemini desteklemek için hukukun üstünlüğü görmezden gelmekle ve kendi siyasi gündemini ilerletmek amacıyla komiteyi etki altında bırakmakla suçlamıştı. Öte yandan komite sürecinin etki altında olması sonucu adil değerlendirme hakkından mahrum kaldıklarını da vurgulamıştı.