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Japonya başbakanı US Steel’in Nippon Steel’e satışının onaylanmasını istedi

Pazartesi, 02 Aralık 2024 12:40:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Nippon Steel’in US Steel’i devralma teklifine ilişkin onayını almak ve süreci hızlandırmak amacıyla ABD Başkanı Joe Biden’a mektup gönderdi.

Ishiba, mektubunda Başkan Biden’ın devralımı onaylamasını ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik son çalışmalara gölge düşürmemesini istedi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Biden, devralıma karşı olduğunu ve Birleşik Çelik İşçileri sendikasını desteklediğini, ayrıca US Steel’in ABD’li bir üretici tarafından alınması ve işletilmesi gerektiğini belirtmişti.

Mektupta, “Japonya, ABD’deki en büyük yatırımcı konumunda yer alıyor ve bu yatırımlar düzenli olarak artıyor. Japonya’nın ABD’deki yatırımlarının artmaya devam etmesi, her iki ülkenin lehine olduğu gibi Japonya-ABD ittifakının ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. Devralım, Japon ve ABD’li çelik üreticilerinin ileri teknolojileri birleştirmesine ve rekabet gücünü artırmasına olanak tanımanın yanı sıra çelik üretim kapasitesinin ve ABD’de istihdamın artmasına da katkı sağlayacak. ABD hükümetinden Nippon Steel tarafından planlanan devralımı onaylamasını rica ediyoruz,” ifadelerine yer verildi.

ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından söz konusu devralıma yönelik yürütülen incelemenin önümüzdeki ay, anlaşmaya karşı olan Donald Trump yönetime geçmeden önce tamamlanması bekleniyor. Ayrıca CFIUS’in devralımı onaylayabileceği, başkanın engellemesini önerebileceği veya incelemenin süresini uzatabileceği belirtiliyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Nippon Steel, devralımı bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini bildirmişti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Devralım & Birleşme US Steel Nippon Steel 

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