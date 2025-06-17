Trump US Steel ve Nippon Steel ortaklığına onay verdi

ABD’li çelik üreticisi US Steel, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir kararname ile US Steel ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel arasındaki ortaklığı onayladığını açıkladı. Bu tarihi ortaklık sayesinde ABD çelik sektöründe daha önce görülmemiş miktarda yatırım yapılacak ve 100.000’den fazla istihdam sağlanacak.

Şirketlerin arasındaki anlaşma kapsamında US Steel Pittsburgh’daki merkezini koruyacak ve SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere ABD ekonomisine 14 milyar $’lık giriş yapılıp en az 70.000 kişilik istihdam imkanı yaratılacak.

Bununla birlikte şirketlerin ABD hükümeti ile girdiği Ulusal Güvenlik Sözleşmesi gereğince 2028’e kadar 11 milyar $’lık yatırım yapılacak ve yerel üretim, şirketlerin yönetimi ve ticari hususlar konusunda taahhütler verilecek.

Taraflar ABD Adalet Bakanlığının inceleme sürecini tamamladıklarını ve tüm gerekli izinlerin alınıp ortaklığın zaman geçmeden resmiyete döküleceğini aktardı.