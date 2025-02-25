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Trump: Kanada ve Meksika’ya yönelik vergiler zamanında uygulanacak

Salı, 25 Şubat 2025 16:17:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata %25 oranında vergi getirilmesi yönündeki kararının uygulanacağını belirtti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu ayın başında Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile sınır güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirdiği görüşmeler gerçekleştirmişti. Kanada ve Meksika yönetimleri de bu konuda somut adımlar atılacağı yönünde çeşitli taahhütler vermişti. Bunun üzerine Trump, sınır güvenliğine ilişkin müzakerelerin devam etmesi için söz konusu ülkelere 30 gün mühlet tanıdığını ve dolayısıyla vergileri ertelediğini açıklamıştı. Ancak Çin’den yapılan ithalat için açıklanan %10 oranındaki vergiler, 4 Şubat tarihi itibarıyla yürürlüğe girmişti ve buna karşılık Çin, ABD’den ithal ürünlere misilleme önlemleri getirmişti.

Kanada ve Meksika’ya tanınan 30 günlük süre önümüzdeki hafta sona erecek. Buna karşılık olarak Trump, vergilerin zamanında ve programa uygun şekilde getirileceğini ifade etti. Ayrıca ABD’nin hemen hemen her konuda yabancı ülkeler tarafından suistimal edildiğini ekledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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