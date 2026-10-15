ABD, Tayvan çıkışlı korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Tayvan çıkışlı korozyona dayanıklı çelik ürünlere yönelik antidamping vergisi kararına ilişkin 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 dönemini kapsayan idari incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, zorunlu katılımcı olarak seçilen Prosperity Tieh Enterprises Co., Ltd. (Prosperity) ve Sheng Yu Steel Co., Ltd.'nin (Sheng Yu) inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerin altında sattığını tespit ederken, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Prosperity için %3,54 ve Sheng Yu için %20,73 olarak belirledi.

Tekil olarak incelenmeyen Great Grandeul Steel Company Limited (Samoa) için incelemeye özgü vergi oranı %5,92 olarak belirlendi.

Bakanlık ayrıca China Steel Corporation, Chung Hung Steel Corporation, Great Fortune Steel Co., Ltd., Great Grandeul Steel Co., Ltd., Great Grandeul Steel Corporation ve Xxentria Technology Materials Company Ltd. adlı altı şirkete yönelik incelemeyi, inceleme döneminde bu şirketlerden incelemeye tabi ithalat girişi bulunmaması nedeniyle sonlandırdığını açıkladı.

Diğer tüm şirketler için geçerli vergi oranı %11,04 seviyesinde bulunuyor.