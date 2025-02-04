Trump, Kanada ve Meksika’ya getirdiği ilave vergileri 30 gün erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kanada ve Meksika’dan ithal ürünler için açıkladığı %25 oranındaki ilave vergileri erteleme kararı aldığını duyurdu.

Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile sınır güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirdiği görüşmeler gerçekleştirdi. Kanada ve Meksika yönetimi bu konuda somut adımlar atılacağı yönünde çeşitli taahhütler verdi. Bunun üzerine Trump, sınır güvenliğine ilişkin müzakerelerin devam etmesi için Kanada ve Meksika yönetimlerine 30 gün mühlet tanıdığını ve dolayısıyla vergileri ertelediğini ifade etti. Bununla birlikte açıklamasında Çin yönetimi ile diyalog kurup kurmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Dolayısıyla Çin’den ithal ürünler için açıklanan ilave %10 verginin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği düşünülüyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Başkan Trump, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Kanada, Meksika ve Çin için ilave vergiler getirmişti. Hemen akabinde Kanada ve Meksika da ABD için misilleme önlemleri açıklamakta gecikmemişti.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre ABD’nin Kanada ve Meksika’dan yassı mamul ithalatı 2024 yılında sırasıyla 3.887.226 mt ve 986.034 mt seviyelerinde yer alırken, Kanada’dan uzun mamul ithalatı 1.279.389 mt ve Meksika’dan uzun mamul ithalatı 689.908 mt seviyelerinde kaydedildi. 2024 yılında ABD, Kanada’ya 3.223.646 mt galvanizli sac ve şerit, sıcak sac ve ağır yapısal profil ihraç ederken, Meksika’ya galvanizli sac ve şerit, levha, soğuk sac, sıcak sac ve rulo levha ihracatı ise 4.055.363 mt seviyesinde yer aldı.