ABD beş ülkeden ithal OCTG boruya vergi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, Vietnam ve Ukrayna'dan ithal OCTG boruya uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda damping, teşvik ve maddi zararın devam edebileceğini tespit etti. Bu doğrultuda bakanlık söz konusu ülkelerden ithal OCTG boruya vergi uygulamaya devam edecek.

Ortalama damping marjları Hindistan için %2,05-9,91, Güney Kore için %9,89-15,75, Türkiye için %0-35,8 ve Vietnam için %25,18-111,47 aralığında yer alırken, teşvik oranları ise Hindistan için %13,87-27,77 ve Türkiye için %2,87 olarak bildirildi.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10 ve 7306.29.81.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.