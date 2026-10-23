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ABD beş ülkeden ithal OCTG boruya vergi uygulamaya devam edecek

Cuma, 23 Ekim 2026 12:16:50 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, Vietnam ve Ukrayna'dan ithal OCTG boruya uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda damping, teşvik ve maddi zararın devam edebileceğini tespit etti. Bu doğrultuda bakanlık söz konusu ülkelerden ithal OCTG boruya vergi uygulamaya devam edecek. 

Ortalama damping marjları Hindistan için %2,05-9,91, Güney Kore için %9,89-15,75, Türkiye için %0-35,8 ve Vietnam için %25,18-111,47 aralığında yer alırken, teşvik oranları ise Hindistan için %13,87-27,77 ve Türkiye için %2,87 olarak bildirildi.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10 ve 7306.29.81.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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Dış Çap 21 - 219 mm
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Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
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Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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