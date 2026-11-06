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ABD, Avusturya çıkışlı OCTG ithalatına yönelik soruşturmanın ön kararını açıkladı

Cuma, 06 Kasım 2026 10:44:17 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Avusturya'dan yapılan petrol ve doğal gaz sondaj borularına (OCTG) yönelik 1 Nisan 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasını inceleyen antidamping soruşturmasında bahsi geçen ürünün ABD'ye normal değerinin altından satıldığını tespit etti.

Bakanlık soruşturma kapsamında bireysel olarak incelenen tek üretici/ihracatçı olan voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG (voestalpine) için ağırlıklı ortalama damping marjını ön karara göre %47,21 olarak belirledi.

Diğer tüm şirketler için geçerli oran da voestalpine için hesaplanan oran esas alınarak %47,21 olarak belirlendi.

Bakanlık voestalpine'ın talebi üzerine nihai kararın açıklanmasını ön kararın yayımlanmasından itibaren en geç 135 gün sonrasına erteledi ve geçici önlemlerin uygulanma süresini dört aydan altı aya kadar uzattı.

Bakanlık paralel yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında Eylül ayında açıkladığı ön kararında voestalpine için net teşvik oranını %10,17 olarak belirlemişti.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
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Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
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