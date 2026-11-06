ABD, Avusturya çıkışlı OCTG ithalatına yönelik soruşturmanın ön kararını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Avusturya'dan yapılan petrol ve doğal gaz sondaj borularına (OCTG) yönelik 1 Nisan 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasını inceleyen antidamping soruşturmasında bahsi geçen ürünün ABD'ye normal değerinin altından satıldığını tespit etti.

Bakanlık soruşturma kapsamında bireysel olarak incelenen tek üretici/ihracatçı olan voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG (voestalpine) için ağırlıklı ortalama damping marjını ön karara göre %47,21 olarak belirledi.

Diğer tüm şirketler için geçerli oran da voestalpine için hesaplanan oran esas alınarak %47,21 olarak belirlendi.

Bakanlık voestalpine'ın talebi üzerine nihai kararın açıklanmasını ön kararın yayımlanmasından itibaren en geç 135 gün sonrasına erteledi ve geçici önlemlerin uygulanma süresini dört aydan altı aya kadar uzattı.

Bakanlık paralel yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında Eylül ayında açıkladığı ön kararında voestalpine için net teşvik oranını %10,17 olarak belirlemişti.