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ABD, İspanya çıkışlı ön gerilmeli beton teline yönelik nihai antidamping vergisi oranını açıkladı

Salı, 27 Ekim 2026 09:55:56 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, İspanya çıkışlı ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergisi kararına ilişkin 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (TYCSA) adıyla faaliyet gösteren Global Special Steel Products S.A.U.'nun inceleme konusu ürünleri normal değerin altında sattığını belirleyerek şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %13,57 olarak tespit etti.

Ön sonuçlarda da %13,57 olarak belirlenen damping marjı, bakanlığın ön hesaplamalarda herhangi bir değişiklik yapmaması nedeniyle nihai sonuçlarda aynı seviyede kaldı.

Diğer tüm şirketler için geçerli vergi oranı ise %14,75 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Çelik Hasır

Çap 4 - 6 mm
 
Tedarikçi BALDOĞAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Teklifi Gör

Çelik Hasır

Çap 5 - 6 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Tavlı Tel (Bağ Teli)

Çap 1,2 - 4 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör

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