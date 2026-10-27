ABD, İspanya çıkışlı ön gerilmeli beton teline yönelik nihai antidamping vergisi oranını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, İspanya çıkışlı ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergisi kararına ilişkin 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (TYCSA) adıyla faaliyet gösteren Global Special Steel Products S.A.U.'nun inceleme konusu ürünleri normal değerin altında sattığını belirleyerek şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %13,57 olarak tespit etti.

Ön sonuçlarda da %13,57 olarak belirlenen damping marjı, bakanlığın ön hesaplamalarda herhangi bir değişiklik yapmaması nedeniyle nihai sonuçlarda aynı seviyede kaldı.

Diğer tüm şirketler için geçerli vergi oranı ise %14,75 seviyesinde bulunuyor.