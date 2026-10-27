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ABD ve Kanada ticaret görüşmelerinde çelik vergilerini hafifletecek anlaşma arayışında

Salı, 27 Ekim 2026 15:06:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ve Kanada, Ağustos ayında kesintiye uğrayan görüşmelerin ardından ticari ilişkilerini iyileştirmek amacıyla ABD'nin Kanada menşeli çelik ve otomobillere uyguladığı vergilerin hafifletilmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Görüşmeler 232. Madde vergilerine odaklanıyor

Görüşmelerin odağında Kanada menşeli çeliğe uygulanan %50'ye varan vergiler ile otomobillere uygulanan %25 vergi dahil olmak üzere 232. Madde kapsamındaki önlemler yer alıyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Kanada'nın Kanada-ABD ticaretinden sorumlu Bakanı Dominic LeBlanc düzenli temaslarını sürdürürken, ABD Ticaret Temsilciliği de olası anlaşmanın genel çerçevesine ilişkin görüşmelere katılıyor.

ABD'deki ara seçimler öncesinde anlaşma sağlanabilir

Kanadalı bir kaynak, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce anlaşmaya varılabileceğini belirtirken, ABD'li kaynaklar Washington'ın ilave tavizler talep ettiğini aktardı. Kanada sanayisinden bir kaynak ise anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceğini ancak kapsamının sınırlı kalmasının beklendiğini ifade etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney görüşmelerin bir miktar hız kazandığını doğrulayarak ilerlemeyi Washington'ın Ottawa'nın tutumuna yaklaşmasına bağlarken, Kanada'nın müzakere pozisyonunun değişmediğini vurguladı.

Taşıt vergileri başlıca anlaşmazlık konularından biri olmaya devam ediyor

Önceki görüşmeler diğer konuların yanı sıra orta ve ağır ticari araçlara uygulanan vergiler konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kesintiye uğramıştı. ABD'li otomobil üreticileri ise araç ve parçaların sınır ötesi sevkiyat maliyetlerini artıran vergilerin hafifletilmesini talep ediyor.

Bununla birlikte ABD'nin Kanada sınırındaki eyaletlerinde Cumhuriyetçi adayların seçimler öncesinde Kanada ile ticaret anlaşmazlığına son verilmesi çağrısında bulunması anlaşma sağlanması yönündeki siyasi baskıyı artırıyor.

Etiketler: Kanada ABD Kuzey Amerika Ticaret Kota ve Vergiler 232. Madde 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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