Çin, ABD’den ithal ürünlere misilleme vergileri getiriyor

Basında çıkan haberlere göre Çin hükümeti, ABD’ye yönelik ticaret önlemleri açıkladı. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal ürünlere yakın zaman önce %10 ilave vergi getirmiş ve vergi bugün yürürlüğe girmişti. Kanada ve Meksika için açıklanan vergiler ise 30 günlüğüne ertelenmişti.

Çin misilleme olarak ABD’den ithal kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) %15 vergi uygulayacak. Bununla birlikte ham petrol, tarım makineleri ve belirli otomobiller ise %10 vergiye tabi tutulacak. Vergiler, 10 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek.

Öte yandan Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bu haftanın sonuna doğru görüşmesi bekleniyor. 10 Şubat’ın vergilerin başlangıç tarihi olarak seçilmesinin Çin ve ABD arasında diyalog kurulmasına yönelik bir hamle olduğu düşünülüyor.

Trump’ın vergi açıklamasının ardından Çin hükümeti, vergilerin Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şikâyette bulunacağını ve ABD’nin hamlesinin iki tarafa da fayda sağlamayacağını söylemişti.