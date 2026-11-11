ABD Türkiye'den ithal teneke ürünlerine yönelik geçici antidamping vergileri açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'den ithal teneke ürünlerine yönelik antidamping soruşturmasında dampingin varlığına ilişkin olumlu ön kararını açıkladı.

1 Nisan 2025 ve 31 Mart 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturma, 5 Mayıs 2026 tarihinde başlatılmıştı.

Bakanlık, Türkiye'den ithal teneke ürünlerinin ABD'de normal değerinin altında satıldığı veya satılmasının muhtemel olduğu yönünde ön tespitte bulundu. Buna göre tahmini ağırlıklı ortalama damping marjları Tatrix Internation için %42,06, Tosyali Toyo Celik A.S., Toscelik Profil ve Sac Endustrisi A.S. ve diğer tüm ihracatçılar için %3,89 olarak belirlendi.

Bakanlık ayrıca Tatrix Internation için kritik koşulların mevcut olduğunu tespit ederken, soruşturma kapsamındaki diğer ihracatçı ve üreticiler için aynı yönde bir tespitte bulunmadı.

Nihai kararın 5 Kasım 2026 tarihinden itibaren 75 gün içinde açıklanacağı belirtildi.

Soruşturma, teneke ve kalaysız çelik de dahil olmak üzere kalay, krom veya krom oksitlerle kaplanmış ya da elektrolitik olarak kaplama uygulanmış yassı haddelenmiş sac ürünlerini kapsıyor. Fiber optik ve telekomünikasyon kablolarında kullanılan belirli elektrolitik krom kaplı çelik bantlar ise belirtilen teknik şartları karşılamaları koşuluyla soruşturma kapsamı dışında tutuluyor.