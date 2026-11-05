ABD, Çin çıkışlı ince cidarlı boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Çin çıkışlı ince cidarlı dikdörtgen kesitli borulara uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Ağustos 2024-31 Temmuz 2025 dönemini kapsayan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Hangzhou Ailong Metal Products Co., Ltd.'nin (Ailong) ayrı bir vergi oranından yararlanmak için gerekli koşulları karşılamadığına ve bu nedenle Çin geneli için geçerli %255,07 oranındaki antidamping vergisine tabi olduğuna yönelik ön karar verdi.

Bakanlık ayrıca inceleme döneminde 39 şirket için incelemeye tabi tutulabilecek ithalat işlemi bulunmaması nedeniyle bu şirketlere yönelik incelemeyi sonlandırdığını açıkladı.