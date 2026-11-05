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ABD, Çin çıkışlı ince cidarlı boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 05 Kasım 2026 10:14:00 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Çin çıkışlı ince cidarlı dikdörtgen kesitli borulara uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Ağustos 2024-31 Temmuz 2025 dönemini kapsayan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Hangzhou Ailong Metal Products Co., Ltd.'nin (Ailong) ayrı bir vergi oranından yararlanmak için gerekli koşulları karşılamadığına ve bu nedenle Çin geneli için geçerli %255,07 oranındaki antidamping vergisine tabi olduğuna yönelik ön karar verdi.

Bakanlık ayrıca inceleme döneminde 39 şirket için incelemeye tabi tutulabilecek ithalat işlemi bulunmaması nedeniyle bu şirketlere yönelik incelemeyi sonlandırdığını açıkladı.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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