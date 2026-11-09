ABD, Tayvan ve BAE çıkışlı OCTG boruya ilişkin antidamping soruşturmasının ön kararlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı belirli petrol ve doğal gaz sondaj borularının (OCTG) ABD'de normal değerin altında satıldığına veya satılmasının muhtemel olduğuna ilişkin ön kararlarını açıkladı. Her iki soruşturmanın dönemi de 1 Nisan 2025 ile 31 Mart 2026 arasını kapsıyor.

Tayvan'a yönelik soruşturmada bireysel olarak incelenen iki üretici/ihracatçı olan Shin Yang Steel Co. Ltd. (Shin Yang) ve Tension Steel Industries Co., Ltd. (Tension Steel) için ağırlıklı ortalama damping marjları sırasıyla %51,19 ve %54,74 olarak belirlendi. Diğer tüm şirketler için geçerli oran ise bu iki şirket için hesaplanan oranların ağırlıklı ortalaması esas alınarak %52,43 olarak belirlendi.

Bakanlık, Tayvanlı iki şirketin talebi üzerine nihai karar tarihini ön kararın yayımlanmasından itibaren en geç 135 gün sonrasına ertelerken, geçici önlemlerin uygulama süresini dört aydan altı aya kadar uzattı.

BAE'ye yönelik soruşturmada ise bireysel olarak incelenen iki üretici/ihracatçı olan Ajmal Steel Tubes and Pipes Industries, LLC (Ajmal) için ağırlıklı ortalama damping marjı %68,88, birlikte Universal olarak anılan Universal Tube and Pipe Industries FZE ve THL Pipe and Tube Industries LLC için %61,45 olarak belirlendi. Diğer tüm şirketler için geçerli oran ise Ajmal ve Universal için hesaplanan oranların ağırlıklı ortalaması esas alınarak %68,23 olarak belirlendi.