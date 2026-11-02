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ABD, Meksika çıkışlı korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergisini revize etti

Pazartesi, 02 Kasım 2026 10:41:35 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika çıkışlı korozyona dayanıklı çelik ürünlerine yönelik 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 dönemini kapsayan antidamping soruşturmasındaki nihai kararını ve bu karar doğrultusunda yürürlüğe giren antidamping vergisi kararını revize ettiğini açıkladı.

Bakanlık nihai kararını ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararına uyum sağlamak amacıyla revize etti. Mahkeme 19 Ekim 2026 tarihinde dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilmesinin ardından hazırlanan ilk yeniden değerlendirme kararını onaylayan nihai hükmünü verdi. Bakanlık mahkemenin bu hükmünün ilk nihai kararıyla uyumlu olmadığını belirtti.

Mahkeme kararı doğrultusunda Galvasid S.A. de C.V. (Galvasid) için ağırlıklı ortalama damping marjı %24,09'dan %14,54'e, diğer tüm üretici ve ihracatçılar için geçerli oran ise %17,42'den %14,29'a düşürüldü.

Etiketler: ABD Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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