ABD, Meksika çıkışlı korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergisini revize etti

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika çıkışlı korozyona dayanıklı çelik ürünlerine yönelik 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 dönemini kapsayan antidamping soruşturmasındaki nihai kararını ve bu karar doğrultusunda yürürlüğe giren antidamping vergisi kararını revize ettiğini açıkladı.

Bakanlık nihai kararını ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararına uyum sağlamak amacıyla revize etti. Mahkeme 19 Ekim 2026 tarihinde dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilmesinin ardından hazırlanan ilk yeniden değerlendirme kararını onaylayan nihai hükmünü verdi. Bakanlık mahkemenin bu hükmünün ilk nihai kararıyla uyumlu olmadığını belirtti.

Mahkeme kararı doğrultusunda Galvasid S.A. de C.V. (Galvasid) için ağırlıklı ortalama damping marjı %24,09'dan %14,54'e, diğer tüm üretici ve ihracatçılar için geçerli oran ise %17,42'den %14,29'a düşürüldü.