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ABD, Meksika çıkışlı çelik hasıra uygulanan vergileri devam ettirecek

Çarşamba, 28 Ekim 2026 10:08:25 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ilk dönem sonu incelemelerinin ardından Meksika çıkışlı standart kaynaklı çelik hasıra yönelik antidamping ve telafi edici vergi uygulamalarının devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu vergilerin kaldırılmasının dampingin, telafi edilebilir sübvansiyonların ve ABD sanayisinin uğradığı maddi zararın devamına veya yeniden ortaya çıkmasına yol açmasının muhtemel olduğuna karar verdi.

Bakanlık, nihai gözden geçirme soruşturmasında antidamping vergisinin kaldırılması halinde ağırlıklı ortalama damping marjlarının %110,42'ye kadar çıkabileceğini belirledi. Telafi edici verginin kaldırılması halinde geçerli olması muhtemel net teşvik oranları ise Aceromex S.A. De C.V. için %1,03, Deacero S.A.P.I. de C.V. için %102,10 ve diğer tüm şirketler için %1,03 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler ABD Gümrük Tarife Cetveli'nde (HTSUS) 7314.20.0000 ve 7314.39.0000 kodları altında yer alıyor.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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