ABD, Meksika çıkışlı çelik hasıra uygulanan vergileri devam ettirecek

ABD Ticaret Bakanlığı ilk dönem sonu incelemelerinin ardından Meksika çıkışlı standart kaynaklı çelik hasıra yönelik antidamping ve telafi edici vergi uygulamalarının devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu vergilerin kaldırılmasının dampingin, telafi edilebilir sübvansiyonların ve ABD sanayisinin uğradığı maddi zararın devamına veya yeniden ortaya çıkmasına yol açmasının muhtemel olduğuna karar verdi.

Bakanlık, nihai gözden geçirme soruşturmasında antidamping vergisinin kaldırılması halinde ağırlıklı ortalama damping marjlarının %110,42'ye kadar çıkabileceğini belirledi. Telafi edici verginin kaldırılması halinde geçerli olması muhtemel net teşvik oranları ise Aceromex S.A. De C.V. için %1,03, Deacero S.A.P.I. de C.V. için %102,10 ve diğer tüm şirketler için %1,03 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler ABD Gümrük Tarife Cetveli'nde (HTSUS) 7314.20.0000 ve 7314.39.0000 kodları altında yer alıyor.