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Rio Tinto Dampier limanında sevkiyatlara yeniden başladı

Salı, 04 Mart 2025 11:10:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Australya merkezli madenci Rio Tinto, 3 Mart tarihinde Dampier limanında yüklediği bir gemi ile limandaki sevkiyatlara yeniden başladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere Hedland ve Dampier limanları ciddi bir kasırga tehlikesi nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu. Bahsi geçen limanlar 17 Şubat tarihinde yeniden kullanıma açılsa da Rio Tinto faaliyetlerine devam etmek için kasırganın yarattığı selin altyapısını ne kadar etkilediğini değerlendirmek istedi.

Kasırgaların 2025 yılı içinde Pilbara limanlarında toplam 13 milyon mt sevkiyat kaybına neden olacağı tahmin ediliyor. Ancak bu tonajın yarısını karşılamak için bazı planlar var ve madenci 2025 yılı için demir cevheri sevkiyat tahminlerini 323-338 milyon mt’da korudu.

SteelOrbis 20 Şubat tarihinde Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatlarının Ocak ayında aylık %28,6 ve yıllık %15 düşüşle 9,79 milyon mt seviyesine gerilediğini yazmıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Rio Tinto 

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