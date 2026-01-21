Rio Tinto 2025’in dördüncü çeyreğinde Pilbara’da rekor demir cevheri üretimi gerçekleştirdi

Avustralya merkezli Rio Tinto, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %7 ve yıllık %4 artışla 89,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Dördüncü çeyrekte şirketin Pilbara bölgesinden demir cevheri sevkiyatları da bir önceki çeyreğe kıyasla %8 ve yıllık %7 artışla 91,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2025 yılında Rio Tinto’nun Pilbara bölgesinde demir cevheri üretimi yıllık %0,2 düşüşle 327,3 milyon mt seviyesine çıkarken, sevkiyatları yıllık %0,7 düşüşle 326,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, Pilbara’dan demir cevheri sevkiyatlarının 2026 yılında 343-366 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor.

Rio Tinto İcra Başkanı Simon Trott, “Pilbara’da çeyreklik bazda rekor demir cevheri üretimine ulaştık; yılın başında yaşanan kötü hava koşullarının neden olduğu kesintilerin ardından güçlü bir toparlanma sağladık. Simandou’da ise limandan ilk sevkiyatın gerçekleştirilmesi gibi önemli bir kilometre taşını kutladık. Bu da büyük ölçekli büyüme projelerini hayata geçirme kapasitemizin bir göstergesi,” dedi.