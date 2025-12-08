BHP demir cevheri operasyonlarını karbonsuzlaştırmak için elektrikli nakliye kamyonlarının testine başlıyor

Avustralyalı madenci BHP, Pilbara’daki Jimblebar demir cevheri madeninde ülkenin ilk batarya ile çalışan elektrikli Cat® 793 XE Early Learner nakliye kamyonlarını teslim aldığını duyurdu.

Kamyonların, ekipman satıcısı WesTrac’ın desteğiyle BHP, Rio Tinto ve Caterpillar arasında yapılan iş birliği kapsamında teslim edildiği ve dizel motorlu nakliye araçlarından uzaklaşmaya başlayan Avustralya madencilik sektörü için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Ayrıca kamyonlar faaliyete alındıktan sonra performans değerlendirmesi için denemeler yapılacağı bildirildi.

Emisyonsuz nakliye araçlarının fizibilitesi değerlendirilecek

Test aşamasında BHP ve Rio Tinto’nun, dizel motorlu kamyonlara kıyasla elektrikli kamyonların operasyonel performansını, batarya ömrünü, şarj döngülerini ve filo yönetimi gereksinimlerini, büyük ölçekli elektrifikasyon için altyapı ihtiyaçlarını ve mevcut maden süreçleri ile iş gücüne entegrasyonunu değerlendireceği aktarıldı.

Ortak denemelerin ardından, her şirketin kendi operasyonlarında daha büyük ölçekli pilot projelere geçip geçmeyeceğine bağımsız olarak karar vereceği ifade edildi.