 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BHP...

BHP demir cevheri operasyonlarını karbonsuzlaştırmak için elektrikli nakliye kamyonlarının testine başlıyor

Pazartesi, 08 Aralık 2025 15:09:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madenci BHP, Pilbara’daki Jimblebar demir cevheri madeninde ülkenin ilk batarya ile çalışan elektrikli Cat® 793 XE Early Learner nakliye kamyonlarını teslim aldığını duyurdu.

Kamyonların, ekipman satıcısı WesTrac’ın desteğiyle BHP, Rio Tinto ve Caterpillar arasında yapılan iş birliği kapsamında teslim edildiği ve dizel motorlu nakliye araçlarından uzaklaşmaya başlayan Avustralya madencilik sektörü için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Ayrıca kamyonlar faaliyete alındıktan sonra performans değerlendirmesi için denemeler yapılacağı bildirildi.

Emisyonsuz nakliye araçlarının fizibilitesi değerlendirilecek

Test aşamasında BHP ve Rio Tinto’nun, dizel motorlu kamyonlara kıyasla elektrikli kamyonların operasyonel performansını, batarya ömrünü, şarj döngülerini ve filo yönetimi gereksinimlerini, büyük ölçekli elektrifikasyon için altyapı ihtiyaçlarını ve mevcut maden süreçleri ile iş gücüne entegrasyonunu değerlendireceği aktarıldı.

Ortak denemelerin ardından, her şirketin kendi operasyonlarında daha büyük ölçekli pilot projelere geçip geçmeyeceğine bağımsız olarak karar vereceği ifade edildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Karbonsuzlaşma BHP Rio Tinto 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 8 Aralık 2025

08 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Aralık 2025

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Fitch 2025 için kömür fiyat tahminini yükseltti, arzdaki artışla demir cevheri fiyatlarının düşmesini bekliyor

08 Ara | Çelik Haberler

Goa yeni demir cevheri ihaleleri öncesi rezerv çalışmalarını başlattı

08 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda ufak artış kaydetti

08 Ara | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Aralık 2025

05 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Aralık 2025

05 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları biraz gevşedi, yeni düşüşler gelebilir

04 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 4 Aralık 2025

04 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Fortescue ve TISCO çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik yeni bir teknolojiyi test edecek

04 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis