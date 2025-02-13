Hedland ve Dampier limanları şiddetli kasırga sebebiyle faaliyetlerini durduruyor

Dünyanın en büyük demir cevheri ihracat limanı olan Batı Avustralya’daki Hedland limanının yönetimi, şiddetli kasırga tehdidi sebebiyle 4. seviye alarm ilan etti. 4. seviye alarm kapsamında limanın boşaltılıp kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan Dampier ve Varanus Island limanlarının da benzer tehlikeden ötürü boşaltılıp kapatılacağı duyuruldu. Tropikal Zelia Kasırgası’nın 5. kategori fırtınaya dönüşerek Pilbara bölgesinde tehlike oluşturduğu ifade edildi. Bununla birlikte kasırganın ciddi hasar yaratma ihtimali olduğu belirtiliyor ve Pilbara bölgesinde yağış miktarının 500 milimetrenin üzerine çıkması bekleniyor. BHP Billiton, Rio Tinto ve Fortescue, söz konusu limanlar üzerinden ihracat faaliyetlerini yürüten başlıca madenciler arasında yer alıyor.

Ayrıca Rio Tinto, limanlardaki faaliyetlerini askıya aldığını ve tehlike geçene kadar gemilerini boşalttığını bildirdi. Limanların yeniden açılacağı tarih şimdilik belirsizliğini koruyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hedland limanı, Ocak ortasında Tropikal Sean Kasırgası sebebiyle faaliyetlerine yine ara vermişti.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı aylık %2,3 ve yıllık %4,5 düşüşle 47.613.601 mt ve Dampier limanından gerçekleştirilen demir cevheri sevkiyatı ise aylık %5,3 ve yıllık %8,4 artışla 13.720.589 mt seviyelerinde kaydedildi.