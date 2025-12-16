 |  Giriş 
Rhodes Ridge demir cevheri projesi için fizibilite çalışması başlatıldı

Salı, 16 Aralık 2025 13:48:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, Pilbara bölgesinde yer alan ve dünyanın en büyük işlenmemiş demir cevheri yataklarından biri olan Rhodes Ridge demir cevheri projesinin ilk aşamasını ilerletmek amacıyla Rhodes Ridge Ortak Girişimi tarafından 191 milyon $ (294 milyon A$) değerinde bir fizibilite çalışması başlatıldığını açıkladı.

Rio Tinto, fizibilite çalışması kapsamında başlangıç olarak yıllık 40-50 milyon mt demir cevheri üretim kapasitesine sahip bir projenin ne kadar mümkün olduğunun tespit edileceğini belirtti. Söz konusu çalışmanın projenin bir sonraki adımını temsil ettiği ve 2029 yılında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Ortak girişim paralel yatırımlar planlıyor

Rio Tinto’ya göre ortak girişimde pay sahibi olan şirketler fizibilite çalışmasıyla paralel yürütülecek diğer tespit süreçlerini desteklemek adına 2026-2028 döneminde yapılacak keşif faaliyetlerine ilave 146 milyon $ (225 milyon A$) yatırım yapmayı da planlıyor.

Rhodes Ridge projesi Rio Tinto (%50), Mitsui (%40) ve AMB Holdings (%10) ortaklığında kurulan Rhodes Ridge Ortak Girişimi tarafından yürütülecek. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Japonya merkezli Mitsui bu yıl ortak girişimin hisselerinin %40’ını satın almıştı.

Proje altyapısı

Rio Tinto, Rhodes Ridge’in aşamalı olarak geliştirileceğini, mevcut yatırımın ise yalnızca birinci faza odaklanacağını açıkladı. İlk üretim merkezinin proje sahasının kuzey bölümünde yer almasının beklendiği ifade edildi. Ortak girişimin Rio Tinto’nun Pilbara’daki mevcut demir yolu, liman ve enerji altyapısından yararlanmayı planladığı, bunun da sermaye harcamalarını azaltırken, şirketin yeni demir cevheri ağına entegrasyonunu destekleyeceği belirtildi.


