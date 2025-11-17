Rio Tinto düşük karbonlu çelik üretimini desteklemek için Calix’in Zesty tesisine yatırım açıkladı

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, yerel çevre teknolojisi şirketi Calix’in Batı Avustralya’daki Zesty™ yeşil demir deneme tesisinin inşası için ortak geliştirme anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın, Pilbara’da çıkarılan demir cevherinin düşük emisyonlu çelik üretiminde kullanılmasına olanak tanıyabileceği ve Rio Tinto’nun BioIron™ araştırma programını destekleyeceği bildirildi.

Rio Tinto, Batı Avustralya’nın Kwinana kentinde kurulacak olan tesise 35 milyon Avustralya dolarının üzerinde yatırım yapacak. Proje aynı zamanda Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA) tarafından da finanse edilecek.

Hidrojen bazlı indirgeme ve elektrikli ısıtma teknolojisi

Zesty™ teknolojisinin, elektrikli ısıtma ve hidrojen bazlı doğrudan indirgeme yöntemlerini kullanarak Pilbara’da çıkarılan düşük kalite demir cevherinin işlenmesine olanak sağlayacağı belirtiliyor. Başarılı olması halinde bu teknolojinin, hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminde kullanılabilecek cevher çeşitliliğini artırarak emisyonsuz çelik üretimine geçişi hızlandırabileceği ifade ediliyor.

Deneme tesisi, Rio Tinto’nun BioIron™ araştırma programı ve pilot tesisi için ayrılan sahada inşa edilecek. Rio Tinto, BioIron™ fırın tasarımındaki teknik risklerin azaltılması için daha fazla geliştirilmesi gerektiğine karar verdi. BioIron™’a ilişkin çalışmaların Nottingham Üniversitesi ve Metso ile yürütülen iş birliği aracılığıyla devam ettiği bildirildi.

Kwinana sahası, liman altyapısı, enerjiye erişimi ve ARENA destekli DRI projesi NeoSmelt’e yakınlığı sayesinde ideal bir konum olarak değerlendiriliyor.

Teknolojilerin entegrasyonu

Zesty™ projesinin ARENA’dan 44,9 milyon Avustralya doları tutarında koşullu finansman aldığı aktarıldı. Rio Tinto’nun katkısıyla birlikte toplam tutarın, söz konusu teknolojinin mühendislik, inşaat, devreye alma ve erken test aşamalarını mümkün kılacağı bildirildi.

Anlaşma kapsamında Rio Tinto’nun nihai yatırım kararının alınmasına yardımcı olacak teknik ve mühendislik desteği sağlayacağı, tesisin devreye alınması ve erken üretim yapması için 10.000 mt’a varan Pilbara demir cevheri tedarik edeceği ve Zesty™ tesisinde üretilen DRI için potansiyel alıcılar bulacağı vurgulandı. Rio Tinto ayrıca Zesty teknolojisini küresel ölçekte kullanma, alt lisanslama ve pazarlama hakkına da sahip olacak.