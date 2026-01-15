Rio Tinto Pilbara’da BHP ile demir cevheri iş birliğini duyurdu

Avustralyalı madencilik şirketi Rio Tinto, yine Avustralya merkezli BHP ile Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yer alan komşu Yandicoogina ve Yandi cevher yataklarından 200 milyon mt’a kadar demir cevheri çıkarılmasına yönelik bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Söz konusu iş birliği operasyonel uyumun artırılması yoluyla ilave üretim potansiyelinin açığa çıkarılmasını hedefliyor.

İş birliği çerçevesi, iki şirketin mevcut varlıklar ve altyapının değerini en üst düzeye çıkarırken, ilave sermaye harcamalarını sınırlamaya odaklanan ortak geliştirme fırsatlarını değerlendireceği iki bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması kapsamında belirlendi.

Önerilen iş birliğinin kapsamı

Bu çerçevede taraflar Rio Tinto’nun Wunbye yatağının ortak geliştirilmesine yönelik potansiyeli değerlendirecek. Buna ek olarak BHP’nin Yandi Lower Channel Deposit sahasından tedarik edeceği demir cevherinin belirlenecek ticari koşullar çerçevesinde Rio Tinto’nun mevcut yaş işleme tesislerinde işlenmesine yönelik bir düzenleme de ele alınacak.

Rio Tinto, bu düzenlemelerin mevcut altyapı ve işleme kapasitesinin daha etkin kullanılmasını amaçladığını, böylece sınırlı yeni yatırımla ilave üretimin mümkün olacağını belirtti. Şirket ayrıca ortakların önce kavramsal bir çalışma, ardından fizibilite çalışması yürütme konusunda anlaştığını, nihai yatırım kararına bağlı olarak her iki sahadan da ilk cevher üretiminin on yıl içinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü ekledi.

Yönetici açıklamaları

Girişimi değerlendiren Rio Tinto Iron Ore CEO’su Matthew Holcz, daha yakın koordinasyonun mevcut altyapının daha etkin kullanılmasını sağlayarak kademeli üretim artışının önünü açacağını, varlıkların ekonomik ömrünü uzatacağını ve Batı Avustralya’daki istihdam ile yerel toplulukların desteklenmesine katkı sunacağını söyledi.

BHP WA Iron Ore Birimi Başkanı Tim Day ise anlaşmanın mevcut kaynakların optimize edilmesiyle elde edilen verimlilik kazanımlarının somut bir örneği olduğunu belirterek uzmanlık ve altyapının paylaşımının çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve topluluklar için ilave değer yaratmasının beklendiğini ifade etti.