Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ocak’ta aylık %3,6 azaldı

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %3,6 düşüş ve yıllık %8,5 artışla 45.910.810 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Aralık ayına kıyasla %6,3 düşüş ve 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %12,2 artışla 39,14 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,75 milyon mt ile Güney Kore ve 1,86 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Ocak ayında aylık %28,6 ve yıllık %15 düşüşle 9,79 milyon mt seviyesine geriledi.