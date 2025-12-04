 |  Giriş 
Rio Tinto 2026 yılı üretim hedeflerini açıkladı

Perşembe, 04 Aralık 2025 12:26:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madenci Rio Tinto, 2026 yılı üretim hedeflerini, finansal tahminlerini ve genel stratejisini açıkladı.

Şirket, 2026 yılında toplam demir cevheri satışlarının 343-366 milyon mt'a ulaşmasını, bu tonajın 323-338 milyon mt'luk kısmının Avustralya'daki Pilbara projesinde, 5-10 milyon mt’luk kısmının ise Gine'deki Simandou demir cevheri projesinde üretilmesini bekliyor.

Rio Tinto CEO'su Simon Trott şirketin faaliyetlerini demir cevheri, bakır ve alüminyum & lityum olmak üzere üç iş kolunda konsolide etmeyi planladıklarını ve “demir ve titanyum, borat faaliyetleri gibi arazi, altyapı, madencilik ve işleme varlıklarında ticari, ortaklık veya mülkiyet seçeneklerini araştırarak mevcut varlık tabanından 5-10 milyar $ gelir elde etmeyi” hedeflediğini vurguladı.

Şirket ayrıca 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %50 azaltma hedefini yeniden teyit ederek beklenen sermaye ihtiyacını önceki tahmin olan 5-6 milyar $’dan 1-2 milyar $’a çekti. Bu değişikliğin yenilenebilir enerji altyapısına yapılan üçüncü taraf yatırımlarının artmasına ve şirketin disiplinli sermaye dağıtımı stratejisine bağlı olduğu söylendi.

Rio Tinto, fiyatlara dair yapılan uzun vadeli tahminler doğrultusunda AVFÖK değerinin 2030 yılına kadar %40-50 oranında artabileceğini tahmin ediyor. Şirkete göre bu büyüme bakır faaliyetlerindeki %20'lik artış, daha düşük maliyetler ve daha verimli sermaye dağıtımı tarafından destek bulacak.


